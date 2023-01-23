『【新品未開封・6月購入品】WASSER バッサ 120ml美容液【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 02時 53分に出品され03月21日 02時 53分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未開封】WASSER バッサ 120ml 美容液



とろりとした感触で肌に潤いをあたえる、高濃度水素イオン水ジェルの美容液です。水分補給力・高保湿力・肌本来のはたらきを促す美肌力をこの1本で。肌を満たし続ける「うるおい」を体感できます。



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#ヒアルロン酸 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>美容液 商品の状態: 新品、未使用