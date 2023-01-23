『Panasonic エアコン用リモコン CZ-10RT3 中古品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 04時 40分に出品され04月20日 04時 40分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高機能リモコン】

Panasonic製のエアコン用リモコンCZ-10RT3は、温度設定や運転/停止を簡単に操作できます。



【多彩な操作ボタン】

タイマーや風速切替、フィルター点検など、様々な機能が搭載されており、快適な空調管理をサポートします。



【信頼のブランド】

Panasonicの製品は信頼性が高く、長期間使用できる耐久性があります。



- ブランド: Panasonic

- モデル番号: CZ-10RT3

- 機能: 温度設定、運転/停止

- 操作ボタン: タイマー、時間、セット、風速切替、消去、スイング、節エネ、フィルター、点検、ユニット切換、検索

- 製造国: 中国製



ご覧いただきありがとうございます。



※中古品ですので、ノークレ、ノーリターンでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>エアコン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし