『【patagonia 】 パタゴニア ロスガトスクルー メンズLサイズFA22【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 09時 31分に出品され04月02日 09時 31分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニアロスガトスクルー

2022年モデル

カラー/ELKH

サイズ/L

身幅/55㎝

着丈/70㎝

裄丈/86㎝



若干の誤差はご容赦ください。状態は良い方だと思います。シートベルトの跡のようなボアの潰れなくフカフカです。

古着にご理解のある方はご購入を検討してください。神経質な方はご購入をお控えください。



お値下げ交渉はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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】 パタゴニア ロスガトスクルー

メンズLサイズFA22