『SALMING Greyhound サルミンググレイハウンド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 04時 55分に出品され04月08日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|25.5cm
色彩パパ様専用
¥ 13000
Song for the Mute x adidas Originals
¥ 18360
ナイキ エアジョーダン 6 レトロ UNC airjordan 6 UNC
¥ 10140
【激レア。デッドストック】アシックス ファブレ オールジャパン
¥ 12190
正規品✨ ビルケンシュトック ボストン トープ スエード ベージュ 40
¥ 8736
スタンスミス×スーパースター
¥ 10920
VANS HALF CAB 28cm
¥ 9984
ニューバランス NewBalance M1906RNB 27.0cm
¥ 10500
商品名：【確認用】 確認用
¥ 3900000
ML610 GTX J 26cm トリプルブラック
¥ 16728
New Balance RAINIER BROWN 26cm
¥ 7800
カーキティンバーランド迷彩
¥ 7800
air moc エアモック
¥ 4600000
Supreme Nike Air Force 1 Mid
¥ 11250
NIKE ウータンクラン ダンク
¥ 13000
ナイキ エアジョーダン1 ロー OG スターフィッシュ 26.5
¥ 14750
【未使用】clarks クラークス サイドゴアブーツ レザー27cm AI07
¥ 8580
yohji yamamoto CHEREVICHKIOTVICHKI革靴
¥ 19500
落札価格8736円
26 入札履歴
終了
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