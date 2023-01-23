『SALMING Greyhound サルミンググレイハウンド【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 04時 55分に出品され04月08日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

試着程度

サイズ25.5㌢

本体のみの発送です



以下抜粋

サルミングはスウェーデン発のブランドです。

こちらのモデルはランニング、ロードシューズになります



グレイハウンドの特徴はシンプルな構造とデザイン、高度なパフォーマンスです。



アッパー構造は足を自然な位置に保ち、優れた通気性とフィット感を生む「3レイヤー構造」が採用されています。

「ラップアラウンドデザイン」のコンセプトを基本に、より薄い素材でゆとりをもった構造によりフィット感を増しています。



世界的メーカーであるVibramによって開発されたアウトソールを使用することでSalming史上最も高い耐久性とパフォーマンスを実現しました。



グレイハウンドのアウトソールはコンクリートやアスファルトのような舗装された地面において優れたグリップ力、推進力を生み出すようデザインされています。 レース用にデザインされたアウトソールパターンは、濡れた地面、乾いた地面の両方でその性能を発揮します。

010803242011 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SALMING

Greyhound

サルミンググレイハウンド