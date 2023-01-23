『Timberland ブーツ 26【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 15時 19分に出品され04月12日 15時 19分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Timberland ティンバーランド



イエローブーツ



中古で購入後数回使用してから使用回数が減ったので出品いたします。全体的に状態は良いです。底もあまり削れていません。中古品ですので、ご理解いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。



値下げ⭕️



即購入⭕️



値下げ希望の方はコメントお願いします。



カラー···イエロー



洗えばもっと綺麗になります。



サイズが分からないのでおおよそ26cmでの出品になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Timberland

ブーツ



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