『X-girl スウェット トップス M チャコール 試着のみ エックスガール【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 23時 15分に出品され03月13日 23時 15分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 X-girl

エックスガール



CIRCLE BACKGROUND FACE LOGO BIG SWEAT TOP



チャコール

Mサイズ



※タグを取ってしまいましたが、試着のみの商品です。

※オンライン通販にて購入しましたが、自分にはサイズが少し大きめだった為出品いたしました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エックスガール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ X-girl

スウェット

トップス

M

チャコール

試着のみ

エックスガール