『Airpods Max【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 12時 17分に出品され04月25日 12時 17分に終了予定です。即決価格は18,260円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Airpods Maxです。



自分にはあまり似合わなくて販売します。



傷とか汚れほぼない新品に近いです。



箱はないので少し安く販売します。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル