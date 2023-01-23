『❤12/24V兼用で超便利❣初心者でも安心安全＆操作簡単♪❤バッテリー充電器【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 19時 51分に出品され03月19日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M-4610-M-



★新品未使用品♪

★送料無料・迅速発送♪

★プロクオリティ＆ハイスペックな最新最先端モデル＆デザイン❤

★12/24V兼用で幅広い車種に対応し超便利❤

★初心者でも安心安全かつ簡単に操作OK❤

★電圧を自動検知❤

★充電電圧・電流を自動調整❤



★商品タイトル・商品説明文・実物写真も含めた商品画像の無断転載をされている事がございますが、無断転載等による偽物及び粗悪品にはご注意ください★



【操作超簡単】

LEDインジケータライトによる、エラーか？充電か？フル充電か？など、バッテリーの充電状況が一目瞭然！

充電クリップの極性に注意するようバッテリーに接続したら、自動的に充電を開始。

初心者でも簡単に操作でき安心安全にご使用頂けます♪

冬季＆夏季モードを搭載！

充電器は内部温度を検出し、自動的に適切な電圧に切り替わります。



【LED表示】

電源を入れずにバッテリーを接続すると、バッテリーの残りの電圧を表示OK♪

バッテリーの状態を追跡し、充電する必要があるかどうかの確認が簡単に行えます！



【自動車・AGM・オートバイ・リペアの4モード】

★自動車モード：普通自動車やトラック等に使用。

★AGMモード：主に欧州車に使われてるAGMバッテリーに使用。

★オートバイモード：スクーターや自動二輪に使われてる小型バッテリーに使用。

★リペアモード：経年劣化やサルフェーションをおこし劣化したバッテリーの修復時に使用。



【幅広い用途】

バイクやおもちゃの車、自動車6-150AhのAGM/GEL/密閉型/開放型の鉛蓄バッテリーは全て充電可能。

本体がコンパクトで場所を取らず、収納も持ち運びも超便利！



【安全保護】

過充電/過電圧/過電流/ショートなどの保護回路が備わっています。

より安心安全＆快適に作業OK！

また過電流保護、短絡保護、逆接続保護、過熱保護、過電圧保護、低電圧保護機能も搭載！

丈夫かつ耐久性に優れています。



【商品仕様】

★入力：AC100-240V、50/60Hz

★出力：12V/8A、24V/4A

★起動電圧：DC8.0V

★適合容量：6-150Ah

★使用環境：-20℃〜45℃

★適合バッテリー：12Vまたは24VAGM/GEL/密閉型/開放型/液体型

★サイズ：170×98×58mm

★重量：560g 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>メンテナンス 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

メンテナンス タグ ❤12/24V兼用で超便利❣初心者でも安心安全＆操作簡単♪❤バッテリー充電器