『未使用に近い マーシャル メジャー5 V【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 12時 59分に出品され03月17日 12時 59分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年7月15日 池袋ビックカメラにて購入

試着とBluetoothペアリングだけ試して、使っておりません。



デザインだけ見て買いましたが、その後別のものを買ってのでこちらはお譲りしようと思っております。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い