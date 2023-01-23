『ボールアンドチェーン フェイラー コラボ М ホワイト チャーミングハイジデイ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 00時 01分に出品され04月01日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FEILER✕Ball＆Chain

コラボバッグ ショッピングバッグ

Мサイズ

チャーミングハイジデイ(ホワイト)



撮影のために開封しましたが、未使用です



持ち手や本体のパイピングにもピンクが配色されていて、かわいいお品です



自分で使用するためにがんばって買いましたが、使用する機会がなさそうなので出品します

少し悩んでいるため、出品削除する場合があります

お値下げもご遠慮ください



ボールアンドチェーンのケースに小キズなどあります



発送の際、ボールアンドチェーンのケースから出して、折りたたんで発送する場合があります



カラー...ホワイト, ピンク

素材...ナイロン

特徴...マチあり



#FEILER

#Ball＆Chain

#チャーミングハイジデイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ボールアンドチェーン フェイラー コラボ М ホワイト チャーミングハイジデイ