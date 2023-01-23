『ennoy 3LAYER Shell Jacket Lサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 51分に出品され03月03日 12時 51分に終了予定です。即決価格は22,230円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めて抽選で当たり購入。



ナイロン生地ですが、しっかりしていて高級感のあるジャケットです。



サイズが合わない為 出品します。



袋から一度出しただけです。





カラー···ブラック



素材···ナイロン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ennoy

3LAYER

Shell

Jacket

Lサイズ