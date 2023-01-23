『Panasonic LUMIX GF7W ミラーレス一眼カメラ セット ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 14時 06分に出品され03月15日 14時 06分に終了予定です。即決価格は20,910円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LUMIX GF7Wダブルズームレンズキット ブラウン



セット内容…ボディ本体、バッテリー1個 バッテリーチャージャー、CD-ROM、USB接続ケーブル、ショルダーストラップ、レンズ2個



箱も有りますが、取説だけ見つかりません。WEB等でご確認下さい。



個人保管ですので、お気になさる方はご遠慮くださいませ。



価格は下げましたので、これ以上のお値引きはご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック