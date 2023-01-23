『SHARP ビデオ一体型 DVDレコーダー DV-RW200【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 15時 50分に出品され03月17日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長らくしまい込んでいました。



現在家にDVDとビデオテープがない為、出品時稼働の確認が取れませんが、当時壊れて取り外した訳ではございません。



ジャンク品…とは言いたくありませんが、何かあったら責任は取れませんので念の為「ジャンク扱い」で宜しくお願い致します。



尚、リモコンはございますが電池がなく、古いので「使用できない物」とお考え下さい。



取説はありますが折れ曲がっています。コードも古いです。



ご理解のある方のみご購入宜しくお願い致します。





タイプ...DVDレコーダー 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ