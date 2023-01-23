『【美品】GIORGIO ARMANI銀座タワー レザー トートバッグ 黒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 48分に出品され04月04日 01時 48分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

GIORGIO ARMANIジョルジオアルマーニ 銀座タワー限定 クロコ パイソン 型押し レザー トートバッグ 黒 ブラック



■商品説明

希少です！！銀座タワー限定のレザートートバッグです。クロコとパイソンの型押しがお洒落です。A4サイズが入る大容量で肩掛けできるので普段使いからビジネスまで幅広くお使い頂けます。



■状態

目立ったダメージなく美品です♪



⚠︎状態は出品者の主観です。

検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、used品としてご理解頂ける方にお取引きお願い致しますm(_ _)m



■仕様

開口部：ファスナー式

外側：オープンポケット×2

内側：ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ペンホルダー×3



■サイズ

幅：最大50センチ

高さ：36.5センチ

マチ：13センチ



多少の誤差はご了承下さいm(_ _)m



■カラー

ブラック

黒



■素材

レザー



■購入先

大手ブランドリユースショップ

鑑定済商品です。



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョルジオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】GIORGIO

ARMANI銀座タワー

レザー トートバッグ 黒