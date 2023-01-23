『Apple AirPods ワイヤレスイヤホン 本体【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 07時 33分に出品され04月29日 07時 33分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

AppleのAirPodsは、ワイヤレスで快適なリスニング体験を提供します。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなホワイトのデザインは、どんなスタイルにもマッチします。



【機能】

充電ケースが付属しており、持ち運びやすく、いつでも充電可能です。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods 第三世代

- 色: ホワイト

- 製品情報: Designed by Apple in California

- 充電ケース: 充電ケース付き



ご覧いただきありがとうございます。



こちらは箱無しで所属品も無しとなります。

ケースに傷あります。

新しいのを購入しましたので出品させていただきました。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし