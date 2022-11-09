『ir MELROSE CLAIRE カットソー 紫 110g【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 21時 10分に出品され04月12日 21時 10分に終了予定です。即決価格は4,800,000円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1シーズン数回の着用です、見る限りシミ汚れありません

タグサイズ不明、Mくらいだと思います。



脇下幅53着丈61



発送予定

ネコポス



2022.11.9 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メルローズクレール カラー: パープル系

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ir



MELROSE



CLAIRE



カットソー



紫 110g