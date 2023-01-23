『テーラー東洋 スカジャン ALASKA 別珍 Mサイズ M11136【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 07時 37分に出品され03月06日 07時 37分に終了予定です。即決価格は33,990円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※偽物だった場合全額返金します。



東洋のアラスカ別珍のスカジャンです。

この豪華刺繍は東洋のスカジャンの中でも別格です。

お好きな方も多いかと思いますし今後もさらに高騰する名作だと思います。



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〈サイズ〉

着丈：55cm

肩幅：-

身幅：54cm

裄丈：82cm



＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



＊着画はお断りしております。



〈状態〉

目立った傷や汚れなどなく、

全体的に綺麗な状態です。



＊あくまで中古となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。



〈素材〉

別珍 サテン



〈カラー〉

ネイビー



〈配送〉

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



〈購入場所〉

専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: テーラートウヨウ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テーラー東洋

スカジャン

ALASKA

別珍

Mサイズ

M11136