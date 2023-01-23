『SteelSeries Arctis Nova Pro【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 20時 09分に出品され03月24日 20時 09分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 初めてのメルカリ出品です。値段交渉可

発送方法に不安があり、到着遅れなど発生する可能性あります。勉強中ですので何卒ご了承ください。



【値段・場所交渉可】新品購入から2年くらい経過しますがほとんど使用する機会がなかったため美品だと思います。ヘッドホンの音は値段相応ですがDACの評価がかなり高いと思います。丁寧に使ってはきましたが、DACは有機ELディスプレイのため傷が非常につきやすい製品です。全て簡単に消毒済みで、コード類や説明書などはありますがSteelseriesの袋が欠品しているとと思います。また箱等完璧な状態を求める方はご購入をお控えください。ペットなし、喫煙なし。



【高音質オーディオ】

SteelSeries Arctis Nova Proは、ハイファイオーディオシステムを搭載しており、ゲームや音楽を高音質で楽しむことができます。



【多機能接続】

PC、PS5、PS4に対応しており、マルチシステム接続が可能です。様々なデバイスで使用できるため、利便性が高いです。



【快適な装着感】

レザー製のイヤーパッドとクッション付きのヘッドバンドにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。



- ブランド: SteelSeries

- モデル名: Arctis Nova Pro

- 対応機器: PC, PS5, PS4

- オーディオシステム: ハイファイオーディオ

- 付属品: コントローラー, ケーブル

- イヤーパッド素材: レザー

- ヘッドバンド素材: クッション付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし