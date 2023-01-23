『ゼンハイザー SENNHEISER ヘッドホン HD598 【廃盤モデル・箱付】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 56分に出品され03月08日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゼンハイザーの名機と呼ばれているヘッドホン、HD598（通称プリン）になります。

現在では廃盤モデルとなります。

国内正規品を新品で購入後、年数は経っていますが、室内のみの使用で使用していた頻度も少ないので見た目上では目立った痛みやキズ・汚れは少ない方だと思います。

状態は写真でご判断ください。

ここ数年は使用せずに眠っていましたが、確認したところ問題なく使用出来ました。

付属品に欠品はなく箱付になります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゼンハイザー