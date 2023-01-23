『agawd チェックテイラードジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 08時 50分に出品され04月15日 08時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年１１月購入

新品未使用



自宅保管のため気にならない方のみご購入ください



程よくゆとりを持たせた身幅が、上品なラフさを演出。ヒップにかかる着丈でマニッシュなバランスに仕上げました。

合わせるアイテムを選ばず幅広いスタイリングに取り入れやすいのも魅力。

気軽に羽織れるので、カジュアルダウンしたスタイリングにもぴったりです。



・着用モデル / 157~159cm



〈 Color 〉

Brown



< Size>

Free Size



着丈 68.5cm

袖丈 60cm

肩幅 41cm

バスト 112cm



〈 Fabric 〉

（表地）ポリエステル 100%

（裏地）ポリエステル 100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ agawd

チェックテイラードジャケット