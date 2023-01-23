『ミラー仕様 2ドア冷凍冷蔵庫（HR-EJ11）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 08時 49分に出品され04月10日 08時 49分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 2ドア冷凍冷蔵庫 】 2019年製造

カラー : 黒

サイズ:横48cm 縦108cm 奥行き48cm

冷凍室 ：40L 冷蔵室 ：70L



3年使用

写真２枚目が冷蔵室、３枚目が冷凍室

目立つような傷や破損はなし。

全面がミラーになっているためシックでおしゃれ! ⚠︎外観はミラー仕様により写ってしまうため載せておりません。

意外と物は入るため1人暮らしには十分です!

ぜひご検討ください☺︎



仕事の関係で発送には数日かかる可能性がございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: 目立った傷や汚れなし