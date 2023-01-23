『ミラー仕様 2ドア冷凍冷蔵庫（HR-EJ11）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 08時 49分に出品され04月10日 08時 49分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫
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落札価格11895円
225 入札履歴
終了
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