『TIMEX x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 19時 28分に出品され03月29日 19時 28分に終了予定です。即決価格は22,035円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 状態 : 新品未使用

購入場所 : 渋谷PARCO



timex mm6

タイメックス マルジェラ



買ってみましたが、着けなさそうなのでお譲りします。私自身腕にすら通しておりません。(撮影のために触れた程度)



あくまで一度人の手に渡ったものになりますので、ご理解ある方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タイメックス

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メンズ

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x

MM6

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