『美品 バーバリー トートバッグ ノバチェック サフィアーノ レザー A4可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 54分に出品され04月15日 21時 54分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バーバリー
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落札価格10850円
587 入札履歴
終了
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