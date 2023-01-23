『美品 バーバリー トートバッグ ノバチェック サフィアーノ レザー A4可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 54分に出品され04月15日 21時 54分に終了予定です。即決価格は10,850円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この度はご覧頂きありがとうございます！

値下げ交渉もお受けいたしますので、お気軽にコメントくださいませ！



※セール中は併用しておりません。ご了承ください。



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取り置き不可、即決優先でお願い致します。

交渉中の場合でも先に購入ボタンを押された方を優先致します。



【アイテム】



バーバリー BURBERRY

ハンドバッグ トートバッグ

ショルダーバッグ ブリーフケース

ビジネスバッグ 肩掛け

BAG bag バック カバン 鞄 かばん メンズ レディース ユニセックス A4収納可能 ノバチェック ノヴァチェック



【サイズ】



タテ：27cm

ヨコ：38cm

マチ：13cm

ハンドル高さ：22cm

※素人採寸の為多少の誤差はご容赦ください。



※着画はお断り致します。



【状態】

多少の使用感がございますが

まだまだご使用していただけます☺︎

特に目立った傷や汚れはございません☺︎



※vintage品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



【カラー】

ブラウン BRN



【素材】

サフィアーノレザー レザー



【購入元】

大手リサイクルショップ

※鑑定済の確実正規品です。



【付属品】

ありません。



【発送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。



※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。



※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

バーバリー



トートバッグ

ノバチェック

サフィアーノ

レザー



A4可