『CHANEL フラップバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 48分に出品され03月31日 15時 48分に終了予定です。即決価格は219,560円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL

フラップバッグ

flapbag 19c as0010y84197 10601 uni

27169879



カラー···ホワイト 白

シャネル/型名···フラップバッグ

シャネル/持ち手···チェーンショルダー



2019年に阪急梅田百貨店で購入



付属品

箱、収納袋、取り扱い説明書、布



※バッグ背面に汚れ有り（2枚目写真参照）

※レシート（14枚目写真）は、個人情報保護の為、お付けしません。画像確認のみお願いします

※付属品、傷シミ汚れあります。おまけ程度に考えてください

※すり替え防止の為、返品対応不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

フラップバッグ