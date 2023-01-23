『【美品】 ポールスミス ファイナルアイズ クロノグラフ ブルー BA4-612【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 43分に出品され03月17日 11時 43分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】 ポールスミス ファイナルアイズ クロノグラフ ブルー BA4-612 Finaleyes Chronograph Paul Smith 腕時計 メンズ 箱付き



説明文

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カラー：ブルー

ベルト幅1.8cm、手首周り15.0~20.0cm、文字盤35x35mm

材質：ステンレス、ガラス：球面クリスタルガラス

特徴：10気圧防水、平均月差±20秒、日本製



■状態

ガラス面の傷等なく、使用感の少ない綺麗な商品です！

現状問題なく稼動している商品となります、よろしくお願いします！



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ポール・スミスのアイコニックな存在であるFINAL EYES CHRONOGRAPHに「ブルー」の新色が登場しました。

独特なディープホリゾンタル・アイにはユニークで繊細なカラーリングをチョイスし、美しい光沢の文字盤にはサンレイフィニッシュを施しています。

ブレスレットの中央を走る10本のリブは、マスキュリンな印象を与えるデザインです。



■注意事項



わからないことがあれば、質問してください！



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文字盤カラー···ブルー

ベルトカラー···シルバー

付属品···箱(ケース) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【美品】

ポールスミス

ファイナルアイズ

クロノグラフ

ブルー

BA4-612