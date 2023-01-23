『Apple pencil Pro【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 23時 49分に出品され05月05日 23時 49分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 開封後間違って自分の機種とは合わないものを買ってしまったことに気づき、未使用のままの商品です。

あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル