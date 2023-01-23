『BELPER バーガンディ ウールコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 07時 54分に出品され03月15日 07時 54分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ３回ほど着用致しました。

目立った傷や汚れ等はございません。

美品です。





【高品質な素材】

このコートはウール100%で作られており、保温性に優れています。裏地にはキュプラを使用しており、滑らかな着心地を提供します。



【サイズと型番】

サイズはFで、型番は3318-1420です。高級感あふれるデザインで、特別な場面にも適しています。



- 色: バーガンディ

- 素材: ウール 100%

- 裏地素材: キュプラ 100%

- 型番: 3318-1420

- サイズ: F

- 価格: ¥72,000



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ BELPER

バーガンディ

ウールコート