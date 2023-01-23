『藤城清治 ライトアップパネル【中古】訳アリ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 01分に出品され03月17日 01時 01分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長期自宅保管品ですので

神経質な方の入札はご遠慮下さい。



(見落としの汚れ、穴があるかもしれませんがご了承下さい)

商品到着後のクレーム、キャンセルは受け付けません

そのことをふまえてお買い上げください



尚、ギリギリのお値段で出してますのでお値下げもご遠慮下さい



発送は土曜日、日曜日になります

基本、一番お安い発送方法になります。

封筒は梱包商品はリサイクル商品を使わせてもらいます。

十年以上前に、北海道のコロポックル影絵美術館で50,000円程で購入しました。しばらく飾っていたんですが、長い間押し入れで眠ってました。

劣化が多少あると思いますので訳ありでお出しします



ライトアップすると幻想的な影絵が浮かび上がってきます。



サイズは、53cm × 40cm × 3cm です。



表面の透明なプラスティック部分に若干の擦りキズがあります。また、裏面の金具部分にサビがあります。額縁には目立ったキズはありません。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画 商品の状態: 傷や汚れあり