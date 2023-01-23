『藤城清治 ライトアップパネル【中古】訳アリ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 01時 01分に出品され03月17日 01時 01分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在512件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>絵画
|商品の状態:
|傷や汚れあり
油彩です
¥ 27766
まっとーばシーサースケッチ書画
¥ 7800
バリ絵画 29.5cm x 29.5cm vintage ウブド サイン有り
¥ 4600000
満子 入間川
¥ 14200
【真作保証】清水達三「舞妓」日本画6号 直筆サイン 共シール 美人 額装 絵画
¥ 34800
【F15号】ゲームっ娘（《闇（病）ガール》
¥ 40000
深見東州 「紅白のシクラメン」 25/500 絵画
¥ 18040
aroma様専用 sparkling Rose 絵画原画
¥ 12500
ピカソ 本を読む女 ポスター ヴィンテージ ポストモダン キュビズム アート
¥ 13650
谷口香嶠筆 平重盛沈勇図 黒田清綱歌 猪飼嘯谷箱書
¥ 12545
「唆峯」 エリック・ゴーニック 絵画 風景画 額 アンティーク
¥ 7644
日本の名画 菱田春草 黒き猫（くろきねこ）
¥ 9750
岡原幸代 【上高地 大正】 油彩画 サインあり
¥ 7956
F10号 大型手描き油彩画 藤田嗣治(レオナール・フジタ)東郷青児 鑑シール付き
¥ 29920
S.tanaka 絵画 額装
¥ 7799
真作/津田白印/蘭画賛/ラン図/花図/掛軸☆宝船☆AH-516
¥ 8580
手書きイラスト 水彩画 着物 袴 原画 オリジナル イラスト 絵 人物画 水彩
¥ 10399
◆大型絵画・看板 (帆船、海) ラングカレンダー・カントリー雑貨、マリングッズ
¥ 23320
落札価格10530円
512 入札履歴
終了
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