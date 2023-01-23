『ZOOM G3n【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 23分に出品され03月06日 03時 23分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〖商品名〗

ZOOM G3n



〖商品概要〗

中古品で美品として購入したもので、自身での使用は家での練習のみです。

傷はほとんどなく、練習時に問題なく使用していたので動作も問題ないかと思います。

付属品は写真のもので全てです。

中古品ですのでノークレームノーリターンでお願致します。



お値下げ対応致しますので、希望の際はコメントに希望金額の記入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ズーム