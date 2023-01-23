『⭐️極美品⭐️ノースフェイス スクエアロゴクルー クルーネック スウェット 裏起毛【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 17時 19分に出品され03月08日 17時 19分に終了予定です。即決価格は9,281円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます^_^



●商品名

THE NORTH FACE ノースフェイス

スクエアロゴクルー

クルーネック スウェット

裏起毛



●カラー

ミックスグレー



●サイズ

Mサイズ

肩幅 約49㎝

身幅 約55㎝

着丈 約68㎝

（素人寸法）



●商品番号

NT62231



●状態

購入後、短時間の1回のみです。

使用回数が少ないため非常に綺麗な状態かと思います。

自宅保管のあくまでも中古品ですのでご理解よろしくお願いします。



●商品ランク

SA



ランク説明

N/新品未使用

S/未使用・未使用に近い

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品



● 速乾性に優れたポリエステルを使用した、スウェットフーディ。 肌面は柔らかい肌触りで吸汗性もあるパイル仕様で、シーズンを選ばずに着ることができます。 静電気の発生を抑える静電ケアシステムを採用しています。



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11205000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ⭐️極美品⭐️ノースフェイス スクエアロゴクルー クルーネック スウェット 裏起毛