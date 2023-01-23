『ThReY パーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 03時 33分に出品され03月08日 03時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。



【商品の説明】

商品名 : パーカー

ブランド・メーカー：ThReY

カラー：ブラック(黒色)

サイズ：Mサイズ

素材：コットン(綿) 100%



【商品の状態】

使用状況：新品、未使用。



＊同じ商品で、下記のもの出品しております。

・カラー違い





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よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ThReY

パーカー