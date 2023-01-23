『ステューシー⭐Lサイズ⭐ZIP BASIC STUSSY⭐スウェットパーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 16時 38分に出品され04月17日 16時 38分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



タイプ...ジップアップ



袖丈...長袖



タイプ...ジップアップ



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#品質保証STUSSY







型式 1974870







商品名:BASIC STUUSY ZIP FOOD

（ベイシック ステューシー ジップ フード）





STUSSY (ステューシー)





日本では、売り切れ続出









カラー：ブラック

素材：コットン80％ ポリエステル20％

サイズ：Lサイズ







【サイズ一覧】

S 身幅53cm 着丈70cm 袖丈64cm

M 身幅56cm 着丈72cm 袖丈68cm

L 身幅59cm 着丈75cm 袖丈72cm

XL 身幅62cm 着丈77cm 袖丈73cm







■ ユニセックスアイテム

ペアやカップルコーデのお揃いにも最適で、

クリスマスプレゼントにもオススメです！









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STUSSY stussy Stussy ステューシー





15600 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ステューシー⭐Lサイズ⭐ZIP

BASIC

STUSSY⭐スウェットパーカー