『blanc ym Kid Mohair Knit Shirt Sax Blue【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 34分に出品され03月07日 14時 34分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:saxblue



素材

kid mohair 55% Nylon30% Wool15%



size

S 肩幅62cm/身幅69cm/袖丈62cm/着丈70cm



定価:40700円



新品未使用タグ付きになります。

人気インフルエンサーryo takashimaさん着用しております。







「持続可能な産業指針」を順守している団体"MOHAIR SOUTH AFRICA"を通じて、年に二度若いアンゴラヤギから刈られる希少なキッドモヘアを使用したニットシャツ。



薄く軽いモヘア糸をあえてスムース風に編む事で、柔らかさと保温を保ちます。



シャツとしてしっかり表現する為、襟は接結編みを採用し寝る事無く、ニットでありながら襟を立たせ自立させる事が可能。



編み地は7ゲージで透けにくく、フロントシャツボタンは貝ボタンを採用。







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ryo takashima 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ブランワイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ blanc

ym

Kid

Mohair

Knit

Shirt

Sax

Blue