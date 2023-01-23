『90s Champion リバースウィーブIowa 3段プリントトレーナー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 00時 23分に出品され03月14日 00時 23分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 福岡のステップアヘッドで購入しました。



タグは欠損していますがおそらく90s usa製のリバースウィーブで間違いないと思います。

珍しい単色黒のラバープリント、"Iowa College of Medicine"の3段プリントなかなか探してもない個体だと思います。

サイズ感からおそらくXL、汚れない美品です。

着画は180センチ、71キロです。



着丈74.5【cm】

身幅55

袖丈60

肩幅50



- ブランド: Champion

- 色: グレー

- デザイン: Iowa College of Medicineのプリント

- 袖のデザイン: リブ袖

- ネックデザイン: クルーネック



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

Champion

リバースウィーブIowa

3段プリントトレーナー