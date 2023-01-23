『Corgi コーギー ドライバーズニットジャケット ririダブルジップ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 23時 49分に出品され05月06日 23時 49分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 corgiのドライバーズニットになります。



フロントジップはriri社のダブルジップを採用しており、厚地でアウター感覚でも着用可能です。



状態は多少の毛羽立ちは見受けられますが、目立った汚れやダメージはございません。



カラー···グレー

素材···ウール100%

サイズ···M

着丈：約68ｃｍ、裄丈：約83ｃｍ、袖丈(脇下計測) ：約47ｃｍ、身幅：約48ｃｍ、裾幅：約43ｃｍ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コーギ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Corgi



コーギー ドライバーズニットジャケット ririダブルジップ