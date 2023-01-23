『ナノユニバース 高品質ウール PECOLAMB ベストコート アイボリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 42分に出品され03月30日 13時 42分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノユニバースのロングコートです。



タグはありませんが未使用です。



上質なウールで仕立てられた、滑らかな手触りのお洋服です。



平置き寸法は下部に表記しております。



■Nano universe

ベストコート ロングベスト ロングジレ

ベルテッドコート ロングコート

ウールコート チェスターコート

ベルト付き ベルトあり Aライン

アイボリー（類似色、ベージュ、ホワイト）



■サイズ38 M～L相当

着丈 120cm

肩幅 36cm

身幅 50cm（脇下）

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



■購入元

大手ブランド買取店



■画像について

実物と画像のギャップがゼロになるように撮影を行っておりますが購入者様のイメージと異なる場合がございます。些細なことでも構いませんので気になる点があれば購入前にご質問ください。



尚、写真に写っているタイトルに含まれない商品は付属しませんのでご了承ください。



■返品について

完全にこちらに責任がある場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。

それ以外の場合は、ご相談となりますのでよろしくお願いします。



丁寧に検品しておりますが状態記載は個人の主観です。

主に外観の大きなダメージ等を検品しております。

仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。



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#さくらママの出品

サイズ...FREE SIZE

カラー...ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース 高品質ウール PECOLAMB ベストコート アイボリー