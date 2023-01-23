『ウィンダンシー wind and sea セットアップ スウェット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 14時 57分に出品され04月12日 14時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ウィンダンシーのセットアップ（上下セット）です。



パンツはL、上はXLです。



少し目立たない汚れがあります。

7枚目をご参照下さい。



尚素人検品ですので、完璧を求める方は購入をお控え下さい。



レディースの方でもビックシルエットで、オススメです。





柄・デザイン···無地/ワンポイント

#windandsea

#ウィンダンシー

#wind and sea

カラー···ベージュ



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウィンダンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ウィンダンシー wind

and

sea

セットアップ スウェット