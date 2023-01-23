『【9月購入美品】 Edifier STAX SPIRIT S5 ヘッドホン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 08時 07分に出品され04月07日 08時 07分に終了予定です。即決価格は17,820円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Edifier

STAX SPIRIT S5

平面磁界駆動型 ワイヤレスヘッドフォン



2024年9月にAmazonの直営店にて購入。

その後、2～3回ほど室内で使用しています。

使用後は都度綺麗にして箱にしまい保管していました。



音質はすごく良いのですが、

私の好みと少し違ったので使用機会は殆どありませんでした。



本体の状態はとても良いと思います。

付属のケーブルやプラグは未使用です。



イヤーパッドはメッシュを使用。

レザーは1回試した程度です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エディファイア