『MacBook Pro 13 パソコン本体 中古 充電コード パソコンケース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 40分に出品され03月14日 14時 40分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！



【メーカー】Apple

【液晶サイズ】13.3インチ

【CPU】2.7 GHz Intel Core i5

【メモリ】8GB

【ストレージ】121.12GB

【内容】本体、充電ケーブル、スリーブケース



macOS High Sierra

バージョン 10.13.6

MacBook Pro ( Retine, 13-inch, Early 2015 )

Intel Iris Graphics 6100 1536 MBグラフィックス



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【 初期化済み。届いてすぐにご使用いただけます。】



本体は電源ボタンのみ正常ですが、外付けキーボードを使用していただけますと全て問題なく使用できます。



バッテリー状態：良好



中古品ですので、予めご了承いただける方のみご購入をお願い致します。

防水や衝撃対策をして大切に発送させていただきます。

宜しくお願い致します！



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電源ケーブル 充電アクセサリ Macアクセサリ 充電器 充電ケーブル

カバーバッグ スリーブケース 持ち運びケース パソコンケース

シリーズ...Macbook Pro

ディスプレイサイズ...13インチ

Pro/モデル名...Early 2015 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル