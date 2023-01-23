『良品✨MOTHER HOUSE マザーハウス トートバッグ アンティークボックス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 05時 57分に出品され04月09日 05時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪







☆極端なダメージはなく使用にも影響ありません。良品ですのでまだまだ経年変化を楽しんで頂けます！



【アイテム】



マザーハウス オールレザー こげ茶 肩掛け A4 通勤 ビジネス 会社 普段使い pc収納⭕️ダークブラウン 本革 バングラデシュ製





【サイズ】



タテ : 29cm

ヨコ : 46cm

マチ : 16cm

ショルダー : X





平置き実寸素人採寸ですのでご了承下さい。



⭕️着画はお断りさせて頂いてます。





【状態】



⭕️使用感、型崩れあり「全体に小傷、スレあり



完璧を求める方はご遠慮下さい。



☆写真に写ってるものが全てになります。





☆購入元…某大手リサイクルショップ



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

素人検品ですので見落としもあるかもしれません。気になる点はコメントくだされば、対応させて頂きます。

※平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。あくまで中古品であることをご理解頂き、神経質な方は購入をご遠慮ください。



080-85390081-0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 良品✨MOTHER

HOUSE

マザーハウス

トートバッグ アンティークボックス