『Supreme×NIKEエアジョーダン5【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 02分に出品され03月13日 10時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回履いてます



年数のわり綺麗だと思います



もう履かないので出品させていただきます。



中古品ですのでご理解のある方のみでお願いいたしますm(__)m



写真のご確認しっかりお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Supreme×NIKEエアジョーダン5