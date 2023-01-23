『Supreme×NIKEエアジョーダン5【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 02分に出品され03月13日 10時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27.5cm
|ブランド:
|シュプリーム
Wu-Tang Clan Nike Dunk High Retro PRM
¥ 17850
ホカオネオネ ボンダイ8
¥ 8190
Nike Air Zoom Pegasus 39 27cm
¥ 10124
Trickers オックスフォードシューズ サイズ8
¥ 12500
ミタスニーカーズ別注 ニューバランス580 OG New Balance 580
¥ 13250
Stussy×Converse コラボスニーカー
¥ 10250
オールデン ウィスキーコードバン D9824 8.5E
¥ 110000
新品 Nike Air Max 1 SC Bronze 28.0
¥ 7799
Nike Air Jordan 1 Low True Blue 正規品
¥ 8564
【John Lobb】Philip II Double Buckle
¥ 70200
REEBOK everyone CLASSIC DUKE 2.0 黒 27cm
¥ 13600
シュプリーム Nike Air Force 1 Mid 白28㎝
¥ 10900
adidasClarksMoleculeLoyaltyKITHTOKYO
¥ 19800
CONVERSE CT70 チャックテイラーハイカット スニーカー
¥ 12350
HOKA ORA PRIMO FARRO / IRON ORE
¥ 11500
新品 both GAO SANDAL size40 ボース サンダル
¥ 14500
MIN-NANO × Asics Gel-Nimbus 10.1 ★24.5cm
¥ 13000
AF1 韓国モデル
¥ 9360
落札価格15000円
785 入札履歴
終了
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