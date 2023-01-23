『SK-071 小紋 広衿 袷 正絹 オリエンタル 華【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 58分に出品され03月04日 14時 58分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#きもの山紫水明

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【商品内容 】

~説明~

華、オリエンタルなデザインが素敵な小紋の着物でございます^ ^



目立つ傷や汚れは見当たりません。



色味は⑥の写真を参考にして下さい♪



~素材~

正絹



~種類~

小紋

広衿

袷



~寸法（cm）~

身丈：156

裄丈：61.8

袖丈：48

袖巾：32.4

前巾：22.4

後巾：28

裄出身頃:2

裄出袖:1

内揚:3



※身丈は肩から

※多少の誤差はご了承下さいませ



⚠中古品です畳皺、締跡、臭いが有る場合がございます。

⚠見る端末でお色味変わって来ます。ご了承願います。



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【 必ずプロフィールを見て下さい】

全ての内容を納得して頂いた上での御購入でお願い致します。





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カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ SK-071

小紋

広衿

袷

正絹

オリエンタル

華