『60s 70s ユーロ ビンテージ フィッシャーマン アラン ニット セーター【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 15時 05分に出品され03月20日 15時 05分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難う御座います。















USA ユーロ ヴィンテージ をベースに、良質な古着を一点一点、国内外より厳選しております#セレクト古着Rです。

















※送料無料















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・60s〜70sアイルランド製フィッシャーマンニットになります。





深みのあるブルーの色味が非常に良いです。





Vネックのフィッシャーマンニットというのも少し珍しいかと思います。





分厚めの生地感も良いかと思います。





雰囲気も非常にある1着ですのでお気になられた方は是非宜しくお願い致します。



















・サイズ





着丈・60cm

身幅・52cm

裄丈・61cm





















素人検品、採寸ですので多少の誤差や見落としがあるかもしれません。

古着ですので神経質な方は御購入をお控え下さい。

















値下げ交渉の際は、ご購入したい金額をご提示頂けたほうが安くご案内できる可能性が高いと思います。

(値下げ交渉中はどうしても売り切れる確率が高くなります。交渉中に売り切れた際は、ご購入された方を優先いたしますので、予めご了承くださいませ)























着画はお断りしております。





















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r knit 2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

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メンズ

トップス タグ 60s

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