『diptyque FLEUR DE PEAU 香水【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 14時 40分に出品され04月17日 14時 40分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

Diptyqueは1961年に設立され、パリの香水ブランドとして知られています。独自の香りとデザインで、多くのファンを魅了しています。



【製品の特徴】

FLEUR DE PEAUは、花の香りを基にしたユニセックスの香水です。オーバル型のボトルデザインが特徴で、インテリアとしても映えるアイテムです。



【使用シーン】

日常使いはもちろん、特別な日のための香水としても最適です。贈り物にも喜ばれる一品です。



- ブランド: diptyque

- 製品名: FLEUR DE PEAU

- タイプ: 香水

- ボトルの形状: オーバル型

- 色: 透明・黒



残量残り5割程度ぐらいです。写真でご確認ください。こちらで購入しましたが匂いが合わなかった為お売りします。



ご覧いただきありがとうございます。



ディプティック

フルールドゥポー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック