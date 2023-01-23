『未使用 名古屋帯 ライトブラウン 紬地 縦縞 横縞 長さ3m68cm 正絹【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 06時 42分に出品され03月08日 06時 42分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ライトブラウンの紬地に、縦縞と横縞の模様が描かれた名古屋帯です。

未使用品です。



＜色・素材＞



〔帯の色〕 ライトブラウン

〔素材〕 正絹



＜寸法＞



幅 約31.0cm 長さ 約3m68cm



＜着用時期＞



10月～5月



＜適応着物＞



小紋 紬



＜状態＞

表地/汚れはございません。

裏地/小さなシミがございますが、着用時は隠れます。（最終画像ご参照下さい。）



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#リン名古屋帯



rinkimono6296 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 未使用

名古屋帯

ライトブラウン

紬地

縦縞

横縞

長さ3m68cm



正絹