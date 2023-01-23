『新品未使用品 博多織 着物 和装 献上柄 帯 未仕立て品 平地 八寸名古屋帯22【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 05時 57分に出品され03月28日 05時 57分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱

今現在、ほとんどの商品が品薄状態です。出品中の9割程が現品限りとなっており完売次第、再出品は致しませんので気になる方は早めのご検討をお勧め致します。

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⚫️商品詳細⚫️

・絹 90%

その他 10%

ポリエステル

分類外繊維(金銀糸)

・献上柄【白地】

＜長さ＞ 約 490cm

＜幅＞ 約 30.5cm





⚫️商品状態⚫️

こちらは未仕立て品となっておりますので仕立て(手縫い：¥5,000)をご希望の方は購入される前にコメントいただけると助かります。





⚫️お仕立て方法⚫️

松葉仕立てまたは開き仕立ての2種類になります。





⚫️発送方法⚫️

発送はゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)になります。

簡易梱包(折りジワがつかないよう軽く三つ折り)にて発送致します。(仕立て屋さんに確認済み)





⚫️お問い合わせ⚫️

商品について気になることがあればお気軽にコメントして下さい。





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着物・浴衣 タグ 新品未使用品 博多織 着物 和装 献上柄 帯 未仕立て品 平地 八寸名古屋帯22