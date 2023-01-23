『皆川月華 図案 となみ織物 西陣織 袋帯 未仕立て品 鶴 鳥 金糸 正絹 六通【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 02時 25分に出品され04月15日 02時 25分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 長さ 約440cm(お仕立て上がりのおおよそ最大)

幅 約31cm



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Q424 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 皆川月華

図案

となみ織物

西陣織

袋帯

未仕立て品

鶴

鳥

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正絹

六通