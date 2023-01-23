『ユナイテッドアローズ オーバーオールワンピース【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 54分に出品され04月04日 09時 54分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ブラック



サイズ フリー



ポリエステル96%

ポリウレタン 4%



定価 27,500円



オールシーズンOKな都会的な雰囲気に仕上げたジャンパースカート



■デザイン

オーバーオールを女性らしくデフォルメしたジャンパースカート。

裾にかけて緩やかに広がるＡラインがスタイルアップ見えするシルエット。

バッククロスの肩ベルトもフェミニンな印象をプラスします。



■素材

ポリエステル強燃糸を使用した二重織素材。

適度なハリとドライタッチな肌触りが特徴です。



■コーディネート

タートルネックやシアー素材のニットなど、デザインはシンプルなインナーがおすすめ。

アクセサリーで女性らしさをプラスしたり、ジャケットなどを羽織ってミックステイストを楽しむのも素敵です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ ユナイテッドアローズ オーバーオールワンピース