『【NO ID.(ノーアイディー)】２トーンデニムスウィングトップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 20時 29分に出品され03月09日 20時 29分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【NO ID.(ノーアイディー)】２トーンデニムスウィングトップ







このダークブルーのデニムジャケットは、ジッパー付きで襟が特徴的です。シンプルながらも洗練された印象を与えます。

今の時期にピッタリのジャケットです。



【快適な着心地】

デニム素材を使用しており、耐久性がありながらも柔らかく、快適な着心地を提供します。カジュアルなスタイルに最適です。



【実用的なポケット】

サイドポケットが付いており、実用性も兼ね備えています。デイリーユースにぴったりのアイテムです。





サイズ/バスト/袖丈/肩幅/着丈 /

サイズ1/ 104cm / 62cm / 42cm / 64.5cm /



素材：コットン54％ レーヨン29％ ポリエステル17％





- デザイン: ジッパー付き、襟付き

- ポケット: サイドポケットあり

- 背面デザイン: シンプルなデザイン、ボタン付き







ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【NO

ID.(ノーアイディー)】２トーンデニムスウィングトップ