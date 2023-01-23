『【良品】バートン / BURTON「aK」GORE-TEX スノボージャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 20時 28分に出品され04月03日 20時 28分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気のバートンaK ゴアテックスのスノボージャケットになります。

3回着用しましたが全体的に美品かと思います。

ワンシーズンの着用ですがその後畳んで保管しておりました。

中古品になりますので写真確認のうえご理解したうえでご購入宜しくお願いしますm(_ _)m



仕様などはお調べになっていただけると幸いです。



BURTON / バートン



BURTON ak GORE-TEX JACKET



サイズ US:L JP:XL表記



着丈 80

身幅 66

袖丈 72



素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。



カラー イエロー / 黄/山吹色



年式 不明



撮影環境による多少のお色の誤差はありますのでご了承ください。



購入元 : 神田のスポーツ用品店



※ 素人検品ですので細かい見落としがある場合がありますので気になる方、完璧を求める方は購入をお控えください。ご理解のほど宜しくお願いしますm(_ _)m



カラー···イエロー

サイズ···XL(LL)

デザイン···アウトドア

デザイン···無地系 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バートン